ياباني يعمل من الملاهي بديلا عن المنزل… فيديو

تسببت جائحة كورونا في تغيير أنماط الحياة في غالبية دول العالم، خاصة في مجال العمل، وأصبح العمل من المنزل بديلا عن مقرات العمل التقليدية التي يمكن أن تكون بؤرة لانتشار المرض بين العاملين.

ومع مرور الوقت، يبتكر البعض أساليب جديدة تجعل العمل في المنزل أكثر متعة، بينما يسعى آخرون للجمع بين ميزة الاستقلالية التي يوفرها العمل في المنزل ومميزات الوجود في الأماكن المفتوحة.

In Japan, the alternative to work-from-home is work in a Ferris wheel 🎡 💻 pic.twitter.com/MJPcHPMyDq — DW News (@dwnews) November 15, 2020

ومن هؤلاء رجل ياباني حول عجلة فيريس أو دولاب الملاهي إلى مقر للعمل بدلا من أن يعمل داخل منزله أو أن يتحمل خطورة البقاء في مقر العمل، بحسب مقطع فيديو نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

وتوفر إحدى مدن الملاهي في اليابان عرضا للراغبين في العمل بإحدى أماكنها يتضمن توفير مواقع متباعدة على المسابح وفي الألعاب المتحركة ومنها دولار الملاهي.