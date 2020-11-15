تامر حسني يختار فنانة ليوجه لها أول رسائله بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

وجاءت رسالة تامر حسني كرد على مجاملة بشرى له عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بعد أدائه إحدى أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي" في حفل إطلاق منطقة المتنزهات الجديدة "Zed Park"في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.
وشاركت بشرى عبر خاصية "الستوريز" صورة لها مع تامر حسني من الحفل، وكتبت معها: "أخويا وصاحبي المهذب المتواضع مع الكل، مبروك الأغاني الجديدة الجميلة".
من جانبه، رد تامر حسني على مجاملة بشرى له قائلا: "ربنا يخليكي وألف شكر يا أجمل بشرى ومليون مبروك ويارب كل الخير ليكي".
نشرت النجمة #بشرى مجموعة صور جمعتها بكل من #تامر_حسني و #نيللي_كريم و #هنا_شيحا و #شريف_رمزي و #ريهام_أيمن و #رامي_إمام و #أبو خلال حضورهم حفل إطلاق منطقة المنتزهات الجديدة "Zed Park" في #مصر#مشاهير#زهرة_الخليج_تلهمنا#زهرة_الخليج_نوفمبر2020@BushraRozza pic.twitter.com/8V9Rgybi39— زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) November 15, 2020
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كما أظهر تامر حسني تجاهلا لإعلان زوجته بسمة بوسيل بشأن انفصالهما، بنشر مقاطع مصورة لمعجبيه عبر خاصية "الستوريز" على "إنستغرام" وأشاد بموهبتهم.
يشار إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام، تدخلت على خط أزمة انفصال تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، طالبة منهما الهدوء والحفاظ على حياتهما والالتفات لأولادهما.
وسبق لتامر حسني أن اعترف خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إن سي" المصرية بغيرة زوجته بسمة بوسيل الشديدة من المعجبات، ولكنه نفى شكها في خيانته لها.
ولم يصدر من تامر حسني حتى لحظة كتابة هذه السطور أي بيان رسمي منه بشأن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، فيما ذكرت تقارير أخرى أن هناك محاولات جارية للصلح بينهما.
يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا في عام 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.
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