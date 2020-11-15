تامر حسني يختار فنانة ليوجه لها أول رسائله بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

اختار الفنان المصري، تامر حسني، فنانة شهيرة، لكي يوجه لها أول رسائله بعد إعلان زوجته المغربية، بسمة بوسيل، انفصالهما.

وجاءت رسالة تامر حسني كرد على مجاملة بشرى له عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بعد أدائه إحدى أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي" في حفل إطلاق منطقة المتنزهات الجديدة "Zed Park"في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشاركت بشرى عبر خاصية "الستوريز" صورة لها مع تامر حسني من الحفل، وكتبت معها: "أخويا وصاحبي المهذب المتواضع مع الكل، مبروك الأغاني الجديدة الجميلة".

من جانبه، رد تامر حسني على مجاملة بشرى له قائلا: "ربنا يخليكي وألف شكر يا أجمل بشرى ومليون مبروك ويارب كل الخير ليكي".

كما أظهر تامر حسني تجاهلا لإعلان زوجته بسمة بوسيل بشأن انفصالهما، بنشر مقاطع مصورة لمعجبيه عبر خاصية "الستوريز" على "إنستغرام" وأشاد بموهبتهم.

يشار إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام، تدخلت على خط أزمة انفصال تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، طالبة منهما الهدوء والحفاظ على حياتهما والالتفات لأولادهما.

وكانت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، طلبت في إعلان انفصالهما يوم الجمعة الماضي، "من كل من يرسل إليها صورا ومقاطع مصورة لتامر ويروا أنه لا يحترمها سواء في صور أو فيديوهات، أن يتوقفوا عن فعل هذا، لأنه لم يعد فارقا معها أي صور بشأنه". وبعد إعلان انفصالها، تبادلت بسمة بوسيل وتامر حسني إلغاء المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لتامر حسني أن اعترف خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إن سي" المصرية بغيرة زوجته بسمة بوسيل الشديدة من المعجبات، ولكنه نفى شكها في خيانته لها.

ولم يصدر من تامر حسني حتى لحظة كتابة هذه السطور أي بيان رسمي منه بشأن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، فيما ذكرت تقارير أخرى أن هناك محاولات جارية للصلح بينهما.

يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا في عام 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.