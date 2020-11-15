تحرك مفاجئ لمحمد صلاح من مقر الحجر الصحي

في تحرك مفاجئ، غادر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مقر معسكر الفراعنة عقب سفر الفريق إلى توجو.

وكشف موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري عن موافقة الجهاز الطبي لمنتخب مصر وبالاتفاق مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي على مغادرة صلاح الفندق الذي كان يستخدم كمقر لمعسكر الفراعنة.

ومن المقرر أن يستكمل صلاح فترة العزل الطبي في الجونة بعد إجراء مسحة جديدة في أحد مستشفيات الغردقة لحين تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأثبتت المسحة التي أجراها منتخب مصر إيجابية عينة محمد صلاح قبل مواجهة توجو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المُقبلة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية حقيقة فرض إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، عقوبات ضد النجم المصري بعد إصابته بكورونا.

وتابعت التقارير أن إدارة ليفربول غاضبة من محمد صلاح بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه.

إلا أنه لن يتم إصدار أية عقوبة ضد اللاعب في الفترة الحالية مراعاة لحالته النفسية ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن هذا الأمر، ولكن الإدارة قد تعاقبه ماليا دون الإعلان عن ذلك أو تكتفي بتوجيه تحذير له.

ووفق التقارير ذاتها سيغيب صلاح عن ليفربول في المباراتين المقبلتين أمام ليستر سيتي الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وأمام أتالانتا في الأسبوع ذاته، بالجولة الرابعة من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.