جدة تلد حفيدتها... قصة من الخيال لكنها حقيقة... صور

تداول آلاف المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي حادثة هي الأغرب والأجمل من نوعها، بعد ولادة جدة لحفيدتها من رحمها.

منحت جدة ابنتها الصغيرة الحياة مرتين، الأولى عندما أنجبتها وربتها، والثانية عندما منحتها طفلها التي حلمت بإنجابه لسنوات.

وشاركت براينا ليكوود، (29 عاما) صورة لابنتها التي أنجبتها والدتها جولي ليكوود (51 عاما)، بعد حمل سليم وولادة جيدة.

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وقررت الجدة تحقيق حلم ابنتها التي عانت من العقم لسنوات، وخضعت لأربع عمليات نقل أجنة فاشلة وإجهاضين وحمل خارج الرحم.

لكن رحم الابنة تعرض لأضرار بالغة بسبب العمليات الفاشلة ما جعلها تفكر هي وزوجها بالبحث عن حامل للحمل (امرأة يتم وضع الجنين في رحمها).

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قال اختصاصي الخصوبة، الدكتور بريان كابلان، من مراكز الخصوبة في إلينوي في أمريكا: "لا يستطيع معظم الأمريكيين تحمل تكلفة الحمل إنها تزيد عن 100000 دولار"، بحسب موقع " today" الأمريكي.

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لكن الجدة تدخلت وعرضت المساعدة برغم سنها، وقال الطيبي كابلان، الذي أجرى أكثر من 20 ألف عملية تخصيب في المختبر خلال مسيرته التي استمرت 29 عامًا: "كان رد فعلي الفوري.. هذا ليس جيدا، عادة يجب أن يكون عمر حامل الحمل أقل من 40 عامًا، ولكن في الطب عليك أن تنظر إلى كل فرد وحالته الخاصة".

وبعد اختبارات صارمة، قرر الطبيب إجراء نقل الجنين وزرعه في رحم الجدة، لتتم العملية بنجاح.

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وكتبت الابنة في منشور لها على تويتر: "كانت أمي نجمة موسيقى من خلال عملية إنجاب صعبة".

وأضافت: "التضحيات التي قدمتها أمي لجلب هذه القطعة الصغيرة من الجنة إلى عالمنا تحبس أنفاسي. أحمل ابنتي بين ذراعي وينفجر قلبي".