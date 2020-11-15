بيع حمامة سباق بمقابل 1.9 مليون دولار في مزاد... فيديو

أعلنت دار مزادات على الإنترنت أن حمامة سباق بلجيكية تبلغ من العمر عامين وتدعى، نيو كيم، سجلت رقما قياسيا عالميا باعتبارها الأغلى في العالم عندما بيعت‭‭ ‬‬اليوم الأحد في مزاد مقابل 1.6 مليون يورو أي ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار.

وقالت دار بيبا لتنظيم المزادات على الإنترنت إن الحمامة التي تبلغ من العمر عامين حطمت الرقم السابق المسجل باسم حمامة بلجيكية أخرى تدعى أرماندو كانت بيعت في مارس آذار من العام الماضي مقابل 1.252 مليون يورو.

Talk about a pricey pigeon - meet 'New Kim' the $2 million bird. The 2-year old Belgian racing pigeon is up for auction this weekend and is expected to fetch a record price. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/SjAuXi0AEv — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) November 14, 2020

ويقول نيكولاس خيشلبريخت صاحب الدار إن الأمر يشكل مفاجأة لأن نيو كيم أنثى وأرماندو ذكر، وذكور الحمام عادة تباع بسعر أعلى إذ يمكنها إنتاج المزيد من النسل.

وذكر خيشلبريخت أن نيو كيم شاركت في سباقات في عام 2018 فقط وتوجت بلقب أفضل طائر صغير في بلجيكا، ما دفع أصحابها إلى إحالتها إلى تقاعد مبكر. ويمكن أن يتكاثر الحمام عادةً حتى سن العاشرة، لذا فإن لدى نيو كيم فرصة كبيرة لإنتاج الكثير من الأفراخ، وفق وكالة "رويترز".

وكانت العطاءات قد بدأت على نيو كيم بسعر 200 يورو في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني لكنها ارتفعت في غضون 90 دقيقة إلى 1.31 مليون يورو من مجموعة جنوب أفريقية، قبل أن يتسابق على حيازتها اثنان من هواة جمع الحمام الصينيين الأثرياء اليوم الأحد.

وأدى الشغف الصيني الكبير بسباقات الحمام الزاجل لمسافات طويلة إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وخاصة حمام المزارع في بلجيكا التي تعد الموطن الرئيسي لهذه الرياضة.