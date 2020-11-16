"السؤال الصعب"... أحمد أبو هشيمة يكشف ما أضافته ياسمين صبري له بعد الزواج

كشف رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، عما أضافته الفنانة المصرية، ياسمين صبري، له بعد الزواج وكذلك العكس.

وقال أبو هشيمة في لقاء مع برنامج "السؤال الصعب"، المذاع على فضائية "سكاي نيوز عربية"، أمس الأحد، إن "الزواج بشكل عام استقرار، وياسمين صبري تليق علي في نواح كثيرة، وأنا أكيد أضفت لها جوانب من شخصيتي، وهي أضافت لي جوانب من شخصيتها".

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين" إنه لا يقصد أبدا أن يصبح "تريندت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن متابعيه دائما ما يهتمون بأموره الشخصية أكثر من الاهتمام بمشاريعه والمبادرات الخيرية التي يطلقها.

وطلب من الذين يتابعوه على "السوشيال ميديا" أن يركزا في عمله أكثر من أموره الشخصية، لأن عمله هذا من الممكن أن يفيد الكثير من الشباب، بحسب قوله.

وشدد أحمد أبو هشيمة في حواره مع برنامج "السؤال الصعب" أنه لا يركز إطلاقا في تسميته بـ"رجل النظام"، لأنه يعتبر أن خدمته لبلده واجب عليه كمواطن، لافتا إلى أن تواجده في مجلس الشيوخ المصري سيمثل إضافة كبيرة في الحياة التشريعية.

واحتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.