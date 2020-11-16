"كوفيد 25"... يوسف الشريف يثير جدلا بشأن نهاية العالم مجددا في رمضان 2021

أعلن الفنان المصري، يوسف الشريف، عن مسلسله الجديد الذي سينافس به في موسم دراما رمضان 2021، والذي على ما يبدو من اسمه أنه مقتبس من أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وشارك يوسف الشريف الملصق الدعائي لمسلسله الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل اسم "كوفيد-25" المشابه لاسم مرض "كوفيد-19" الناتج من فيروس "كورونا" المستجد، وهو من تأليف زوجته إنجي علاء، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

وفيما لم يفصح صناع العمل عن طبيعة أحداثه، فقد كثرت التكهنات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن مسلسل "كوفيد-25" هو جزء ثان لمسلسل "النهاية" الذي قدمه يوسف الشريف الموسم الماضي.

ماهو دا الجزء التانى بس ماحبش يقول النهاية 2 عشان ماتزهقش وكدة هو قالك اجيبلهم من الاخر — Ibrahim Gamal (@IEldakamawy) November 15, 2020

يا ترى راح يكون هذا هو الجزء الثاني ل "النهاية" زي ما عملت بالقيصر و اسم مؤقت ؟ 🤔🤔🔥🔥 — Muثaّna🇸🇦 (@0kzlk) November 15, 2020

لا مرا احس مالو دخل النهاية يتكلم عن الحياة بعد ١٠٠ وهذا عن فايروس سنة ٢٠٢٥ قريت الجزء الثاني من النهاية حيكون ٢٠٢٢ — 𝑯𝒂𝒏𝒂'𝒂 (@spring__love9) November 15, 2020

يشار إلى أن آخر مسلسلات يوسف الشريف "النهاية" أشعل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي كما أنه تصدر قوائم البحث في محرك "غوغل" وقت عرضه في شهر رمضان 2020.

والمسلسل سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في المستقبل بعد مرور مدة زمنية من العصر الحالي حيث يعرض التغيرات الحادثة على العالم في قصة تشويقية وسيطرة التكنولوجيا على العالم في تلك الفترة والتي يتصدى لها بطل العمل يوسف الشريف الذي يقوم بدور مهندس واسمه (زين).

وتدور الأحداث في العام 2120 وبالتحديد في القدس بعد تحرير فلسطين بواسطة دولة عربية واستخدام السلاح النووي، وبالرغم من عدم ذكر اسم الدولة، إلا أن اللهجة المصرية بين أبطال المسلسل تشير أنها مصر وإنشاء مدن وناطحات سحاب تضم مواطنين عرب تعرف بالتكتل وتغيير العملة إلى مكعبات الطاقة التي تملأ بالنقاط وتعرف بـ(الآي سي).