بماذا وصفت الفنانة السورية رغدة وزير الخارجية وليد المعلم بعد رحيله؟

نعت الفنانة السورية، رغدة، وزير الخارجية، وليد المعلم، الذي توفي صباح اليوم الاثنين.

وشاركت رغدة صورة للمعلم عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتبت عنه: "يا لقلبك الذي خذلك وخذلنا بغيابك الموجع، من يملأ بعدك فراغ الحكمة الهادئة والحنكة الرزينة".

ووصفت رغدة الراحل وليد المعلم بـ"أيقونة الدبلوماسية النادرة"، وقدمت العزاء لأسرته والصبر والسلوان.

ومن أشهر أفلام رغدة "كابوريا" و"استاكوزا" مع الممثل المصري الراحل أحمد زكي، و"85 جنايات" مع الممثل المصري حسين فهمي، و"الحدود" مع الممثل السوري دريد لحام.

يشار إلى أن وليد المعلم من "مواليد دمشق عام 1941 ودرس في المدارس الرسمية من عام 1948 ولغاية 1960، حيث حصل على الشهادة الثانوية والتحق بجامعة القاهرة وتخرج منها عام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد".

والتحق المعلم بوزارة الخارجية عام 1964 وخدم في بعثات تنزانيا والسعودية وإسبانيا وإنجلترا، وعين عام 1975 سفيرا لسوريا في جمهورية رومانيا حتى عام 1980 حيث عيّن مديرا لإدارة التوثيق والترجمة في وزارة الخارجية من عام 1980 ولغاية 1984 ثم مديرا لإدارة المكاتب الخاصة من عام 1984 حتى عام 1990، بحسب البيان.

وفي عام 1990، عيّن المعلم سفيرا لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999، ثم عيّن معاونا لوزير الخارجية مطلع العام 2000 وسمّي نائبا لوزير الخارجية بموجب المرسوم رقم 8 تاريخ 9-1-2005، وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 وتمت تسميته نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية والمغتربين منذ عام 2012، وشغل المنصب حتى وفاته صباح اليوم.