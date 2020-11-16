مهرجان القاهرة السينمائي الـ42 يكشف عن ملصقه الرسمي وأنتوني هوبكنز في حفل الافتتاح

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل دورته الـ42، التي ستقام خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأعلن المهرجان برئاسة المنتج والسيناريست المصري، محمد حفظي، في مؤتمر صحفي أقيم بأحد فنادق العاصمة القاهرة أنه سيتم عرض في حفل الافتتاح فيلم "The Father" (الأب)، وهو من بطولة الفنان البريطاني، أنتوني هوبكنز، والممثلة أوليفيا كولمان، والممثل روفس سيول، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة وفرنسا.

وتدور أحداث فيلم "الأب" حول رجل يرفض كل مساعدة تعرضها عليه ابنته مع تقدمه في السن، وبينما يحاول فهم ظروفه المتغيرة، يبدأ في الشك في أحبائه وعقله وحتى نسيج واقعه.

كما أزاح مهرجان القاهرة السينمائئ الدولي الملصق الرسمي لدورته الـ42.

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وأعلن رئيس المهرجان، محمد حفظي، عن تكريمات هذه الدورة للكاتب والسيناريست المصري، وحيد حامد، والفنانة المصرية، منى زكي، والكاتب والسيناريست البريطاني، كريستوفر هامبتون.

وكشف حفظي في المؤتمر الصحفي عن اتخاذ اللجنة الاستشارية قرارا بتغيير مسمى "جائزة فاتن حمامة" التقديرية إلى "جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر"، والتي سيتلقاها كلا من وحيد حامد وكريستوفر هامبتون.

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وأكدت إدارة المهرجان على كل الحاضرين للمهرجان بالإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، للحفاظ على سلامتهم، والتي تتضمن الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، نتعقيم مستمر، إلى جانب المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وستنطلق الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.