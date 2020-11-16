"جنرال موتورز" تستدعي قرابة 70 ألف سيارة بسبب مشكلة خطيرة

أفادت تقارير الأسبوع الحالي أن شركة "جنرال موتورز" الأمريكية قررت استدعاء ما يقرب من 70 ألف سيارة بعد اكتشاف مشكلة خطيرة فيها.

وبحسب موقع "ذا فيرج" وصحيفة "ديترويت نيوز" الأمريكية، فقد استدعت الشركة 68 ألف و677 سيارة من طراز "شيفروليه بولت" الكهربائية داخل الولايات المتحدة، من أجل تحديد أسباب اندلاع 5 حرائق في البطاريات، والتي وقعت بين عامي 2017 و2019.

وعثرت "جنرال موتورز" على بعض العوامل المسببة لحرائق البطاريات في السيارات الكهربائية بما في ذلك طريقة تصنيعها في مصنع "إل جي كيم" للكيماويات، إلى جانب مشكلة في مستويات الشحن.

ولم تشمل السيارات المستدعاة طراز "شيفروليه بولت" إنتاج العام الحالي 2020، التي تستخدم كيمياء بطارية محدثة.

GM recalls 68,000 Chevy Bolt EVs after reports of battery fires https://t.co/mzly3tYrqY pic.twitter.com/1Th8nTMIn8 — West Ham United News (@westhamnews2019) November 14, 2020

وبحسب التقارير، فإن شركة "جنرال موتورز" لا تعتقد أن كل سيارات "شيفروليه بولت" تأثرت بمشكلة البطارية، ولكن صرح جيسي أورتيغا من الشركة أنه من "الحكمة" اتخاذ إجراء أثناء التحقيق.

وستحاول "جنرال موتورز" تقليل مخاطر الحرائق في بطاريات سياراتها، عن طريق وميض البرامج الثابتة الخاصة بطراز "بولت" للحد من الشحنات إلى 90% من السعة، ومن المقرر أن يتوفر ذلك التحديث بدء من غد الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يشار إلى أن حرائق البطارية في السيارات الكهربائية غير شائعة ولكنها ليست جديدة، إذ تجري الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة في الولايات المتحدة التحقيق بشان سيارات "تسلا" بشأن الحرائق، بينما استدعت شركة "أودي" وشركات أخرى بعض سياراتها للسبب نفسه، ولكن كانت هذه الاستدعاءات بمعدل صغير عكس "جنرال موتورز".