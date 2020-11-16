إعلام: دورة تدريبية مصرية تزيد البحث عن أنوع الخط العربي في السعودية

شهدت الساعات الماضية زيادة في معدلات البحث على الإنترنت عن أنواع الخط العربي في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك إثر إعلان مكتبة الإسكندرية في مصر عن دورات تدريبية لتعليم أنواع الخط العربي، بجانب تعليم اللغة الهيروغليفية.

وأثار هذا اندهاش بعضهم من تصدر الخط العربي محرك البحث غوغل في السعودية وليس في مصر، خاصة وأن الهيروغليفية تلك اللغة المصرية القديمة الأساسية لفهم الحضارة المصرية القديمة، حسبما ذكر موقع "الوفد" المصري، اليوم الاثنين.

وكانت مكتبة الإسكندرية أعلنت عن تنظم دورات تدريبية لتعليم الهيروغليفية ومبادئ الخط العربي، بشكل أسبوعي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبالتحديد يوم خميس من كل أسبوع.

وأعلنت المكتبة أن تلك الدورات تهدف إلى تزويد مدرسي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في المرحلة الابتدائية بالمستجدات العلمية في مجالي اللغة المصرية القديمة والخط العربي.

كما تهدف دورات أنواع الخط العربي والهيروغليفية إلى التعرف على أحدث النظريات العلمية التي تساهم في دعم العملية التعليمية للارتقاء بمستوى الطلاب، والذي يساهم بشكل واضح على رفع مستواهم الدراسي.

يذكر أن تلك الدورات تم تصميمها لتدعيم فهم الحضارة المصرية القديمة، وتعلم المبادئ الأولى لفهم اللغة المصرية القديمة، مع دراسة بعض الجمل والقواعد البسيطة.