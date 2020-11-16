طائرة ركاب تصطدم بدب أثناء عملية الهبوط... صور وفيديو

تسبب اصطدام طائرة ركاب من طراز "بوينغ" بدب كبير أثناء عملية الهبوط بمقتل الدب وبحدوث أضرار جسيمة في أحد محركات الطائرة.

اصطدمت طائرة ركاب أمريكية من طراز "بوينغ 737-700"، بدب أثناء عملية الهبوط في أحد مطارات ولاية ألاسكا شمالي أمريكا.

وبحسب إدارة النقل في الولاية، وقع الحادث مساء أمس (بتوقيت أمريكا)، في مطار مدينة ياكوتات.

وأشار موقع "adn" الأمريكي، إلى أن موظفي المطار قاموا بتنفيذ تفقد دوري لأرض المطار بجانب مدرجات الهبوط قبل حوالي 10 دقائق من الحادثة، حيث لم يسجل أو يلاحظ وجود أي حيوان.

ورصد طاقم الطائرة قبل هبوطها بدقائق حركة على المدرج لدبين يعبران المدرج وأطلقوا إشارات تحذير إلى مركز الرصد في المطار.

Incident of the Boeing 737-700 N615AS; 14.11.2020 at Yakutat; the flight Alaska Airlines AS66 from Cordova/CDV (Alaska, US)🇺🇸 to Yakutat/YAK (Alaska, US)🇺🇸. The plane after landing striked and killed the brown bear. Due the collision damaged the inlet and cover of the left engine pic.twitter.com/A8fc4TsNMn — Tomáš Semrád (@Tomas40916602) November 16, 2020

لكن طاقم الطائرة والموظفين العاملين على أرض المطار لم يكن لديهم الوقت الكافي للتدخل، ولم يتمكن قبطان الطائرة من تفادى الاصطدام، ووقعت المأساة التي أودت بحياة الدب.

وتبين لاحقا بعد التحقيقات أن الدب النافق هو أنثى وأن الدب الآخر هو ابنها، ولحسن الحظ تمكن الابن من النجاة.

وتعرض أحد محركات الطائرة لأضرار جسيمة ولم يسجل حدوث أية إصابة بين الركاب.