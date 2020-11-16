غواصة صينية تغوص لعمق 10 آلاف متر للمرة الثالثة… فيديو

نجحت الغواصة الصينية المأهولة التي تحمل اسم "الكفاح" في اختبار الغوص إلى عمق 10 آلاف متر للمرة الثالثة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الاثنين، مضيفة: "بعد أن نجحت الغواصة الصينية المأهولة "الكفاح" في الغوص إلى عمق 10 آلاف متر ونجحت بالوصول إلى خندق ماريانا على ذات العمق مرتين في العاشر والثالث عشر من الشهر الجاري خاضت الغواصة تحدي الغوص للمرة الثالثة".

وتابعت: "بدأت الغواصة "الكفاح" الغوص بنجاح صباح اليوم الاثنين، ووصلت إلى العمق المطلوب وقامت بأخذ عينات من القاع واسترجاع ثلاثة أجهزة جمع عينات تم وضعها سابقا في قاع المحيط".