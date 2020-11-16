تسعيني ينجو بأعجوبة بعد تحطم مظلته وسقوطه في المحيط... فيديو

تمكن عجوز أسترالي سقط في مياه المحيط قبالة شواطئ سيدني، بعد تحطم مظلته، من السباحة حتى وصل إلى الشاطئ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل البالغ من العمر 91 عاما صعد إلى منحدر صخري مقابل لشاطئ "واريود".

ووصل رجال الشرطة والمسعفون لموقع الحادث في السادسة من مساء الأحد، بعد تقارير تحدثت أن الرجل اصطدم بمظلته في الماء.

ولم يصب سوى ببعض الرضوض بعد سقوطه في البحر، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الإثنين.

A 91-year-old paraglider has found himself at the centre of a rescue operation, after crashing beside cliffs on the Northern Beaches. @LaurenTomasi #9News pic.twitter.com/5znPIuCP10 — 9News Sydney (@9NewsSyd) November 16, 2020

​وتولى عدد من السكان بالقرب من واريوود إلى الشمال من سيدني، إسعاف الرجل في الماء قرابة السادسة مساء الأحد.

وتبين لفرق الإسعاف التي حضرت وعاينت الرجل أنه لم يتعرض سوى لبعض الخدوش والكدمات.

وعرضت بعض وسائل الإعلام صوراً للرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، يظهر فيها وهو يمشي على الصخور بمساعدة المسعفين، فيما ساقه اليسرى مغطاة بضمادة.

ونقل الرجل إلى مستشفى "رويال نورث شور" في سيدني لإجراء فحوص إضافية له. وأشارت الشرطة إلى العثور على مظلته في الماء.