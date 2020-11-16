بعد إنقاذه فتاة من الغرق... قنصل بريطاني يصبح بطلا في الصين... فيديو

تحول دبلوماسي بريطاني بارز إلى بطل في الصين، وذلك بعد أن حصل مقطع فيديو له، وهو ينقذ طالبة من نهر، على عشرات الملايين من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أن ستيفن إليسون القنصل العام البريطاني في تشونغتشينغ، كان يسير بجوار نهر في قرية مجاورة عندما انزلقت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، من الصخور إلى المياه العميقة.

وبحسب البعثة البريطانية في تشونغتشينغ اليوم الإثنين فإن القنصل البالغ من العمر 61 عاما، قفز في النهر لإنقاذ الفتاة من الغرق.

وجاء في منشور على صفحة القنصلية الرسمية في تطبيق "ويبو"، "بسبب إنقاذها في الوقت المناسب، استعادت الشابة وعيها بسرعة".

وكان إليسون يزور البلدة يوم السبت عندما سمع صراخ حشود عقب سقوط شابة في المياه.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته القنصلية ووسائل إعلام مختلفة، إليسون وهو يقفز بملابسه في النهر حيث كانت الشابة التي لم تذكر اسمها تكافح من أجل النجاة.

وجرها إليسون إلى طوق نجاة تم إلقاؤه من ضفة النهر قبل أن يسحب الاثنين إلى الضفة.

وكتبت البعثة الدبلوماسية البريطانية في الصين على تويتر: "نحن جميعا فخورون جدا بقنصلنا العام في تشونغتشينغ".

وأعيد نشر وسم "قنصل بريطاني في تشونغتشينغ ينقذ طالبة سقطت في المياه" حوالى 40 مليون مرة على "ويبو" بحلول مساء الاثنين مع انتشار أنباء الشجاعة التي تحلى بها إليسون.