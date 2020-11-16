رانيا يوسف تعد جمهورها بمفاجآت في الموسم الثاني من "الآنسة فرح"

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن عرض الموسم الثاني من "الآنسة فرح" انطلق على منصة "شاهد VIP".

والمسلسل من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج، وبطولة كل من (أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج)، بينما يقوم برواية الأحداث جورج عزمي .

وقال رانيا يوسف: "سنرى تطور شخصية الأم دلال، ونتعرف أكثر على قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها وعلى علاقتها مع والد ابنتها، وتطور العلاقة في الحلقات الجديدة"، مشيرة إلى أن "الشخصية ستبقى كما عرفناها، سيدة مندفعة ومجنونة، شقية ولذيذة، تريد أن تعيش الحب طوال الوقت، وتتعامل مع ابنتها وأمها كأنهما أصدقاء لها".

وتابعت: "تتحول العلاقة بين فرح وأمها وجدتها إلى صداقة متينة رغم اختلاف الأجيال".

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن "الموسم الجديد من المسلسل تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف".

فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية التي تدور في أحداث المسلسل.