لهذا السبب.. طبيب سعودي يحذر من تناول مرق الخروف

حذر طبيب سعودي من أن تناول حساء اللحم قد يتسبب في زيادة الإصابة بتصلب الشرايين.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات السعودي إن:" شرب مرق اللحم ( أو مرقة الخروف) هو خلاصة دهون اللحم (غذاء دهني دسم وثقيل) وغني بالدهون والاملاح لكنه لا يعالج تصلب شرايين بل قد يزيد تصلب الشرايين.".

وأضاف:" بل قد يسبّب رفع الكوليسترول لبعض المرضى (تصلب الشرايين سببه الرئيس هو التدخين؛ حيث تتحد جزيئات التدخين مع الدهن لتكوين مادة صلبة تترسب بالشرايين)."

شرب مرق اللحم( او مرقة الخروف) هو خلاصةدهون اللحم(غذاء دهني دسم وثقيل) وغني بالدهون والاملاح لكنه لايعالج تصلب شرايين بل قديزيدتصلب الشرايين. بل قد يسبب رفع الكلسترول لبعض المرضى(تصلب الشرايين سببه الرئيس هو التدخين؛حيث تتحدجزيئات التدخين مع الدهن لتكوين مادة صلبةتترسب بالشرايين) — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) November 16, 2020

​ويحدث تصلب الشرايين عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد الغذائية من القلب إلى بقية الجسم سميكة ومتيبسة ما يمنع تدفق الدم أحيانا إلى الأعضاء والأنسجة.