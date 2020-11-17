حسن يوسف يعلق على شائعة مرضه ويكشف عن رسالة فاجأته هو وشمس البارودي

علق الفنان المصري، حسن يوسف، على الأنباء التي انتشرت على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول مرضه، ووفاة زوجته شمس الباردوي.

وقال الفنان حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "DMC"، إن "مروجي شائعات مرضه ليس لديهم فكرة عن الدين والأخلاق وما يفعلوه حرمه القرآن الكريم والسنة النبوية"، متابعًا: "ترويع المسلم لأخيه ضد الشرع".

وأضاف يوسف، "أنه يشعر بحملة ممنهجة ضد الفنانين بالتحديد وإطلاق الشائعات ضدهم من حين لآخر"، وأضاف، موجها حديثه لمروجي الشائعات: "خلو عندكم ضمير وأخلاق"، مشيرا إلى أن شائعات مرضه تتسبب في أذى نفسي كبير له ولأسرته، مؤكدًا أنه بصحة جيدة وكذلك زوجته شمس البارودي.

وقال إنه وزوجته، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، فتحا بالأمس الهاتف لقراءة الرسائل التي قد تكون قد وصلت من أولادهما، ففوجئا بعنوان "وداعا شمس البارودي"! وطمأن حسن يوسف، الجمهور على صحته وصحة زوجته، ونبّه مطلقي شائعات المرض إلى أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حرم ترويع المسلم لأخيه المسلم، عندما أراد صحابي أن يمزح مع صحابي آخر، فأخذ سلاحه وهو نائم، وكانوا في معركة، ففزع الصحابي عندما قام ولم يجد سلاحه.

من جانبها، نفت الفنانة المعتزلة شائعة مرض زوجها حسن يوسف، مؤكدةً أنه في تمام الصحة والعافية ولا صحة لهذه الشائعات الكاذبة، مشيرة إلى أنها لطالما عانت هي وأسرتها من الشائعات الكاذبة.

وقالت شمس: "إحنا الحمد لله زي الفل ولسه مخلصين فطار في بيتنا وربنا يديم علينا فضله وكرمه"، وأضافت: "ربنا يبارك في صحة زوجي وأولادي ويجعل كل من أراد أو تمنى أو أشاع سوءا كيده في نحره ونعوذ بالله من شره ويجعل تدميره في تدبيره ويديم علينا كرمه وفضله وستره".

وكانت شائعات كثيرة قد انتشرت خلال الأيام الماضية عن تدهور صحة الفنان الكبير حسن يوسف، وتداولها عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.