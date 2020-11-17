بسمة بوسيل توجه "شكرا خاصا" إلى فنانة عربية تدخلت في الصلح مع تامر حسني

وجهت بسمة بوسيل تحية خاصة إلى الفنانة الإمارتية أحلام، بعد تدخلها مرتين لإتمام الصلح بينها وبين زوجها تامر حسني.

وجهت بسمة، رسالة خاصة، إلى النجمة أحلام، بعد الاعتذار من زوجها تامر حسني على تهورها، قالت فيها: بحبك جدا وانت اللي واخدة قلبي، شكرا لك. كما نشرت بسمة، عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو لأحلام وهي تقدم أغنية "يا شاغل بزينك قلوب"، ووضعت عليها تعليقا مؤثرا.

يذكر ان أحلام أكدت أن الصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل سيحدث، ووجهت لهم رسالة ثانية، تضمنت تحذيرا من سفرها إلى مصر، والتدخل لمصالحتهم بطريقتها، وأنذرتهم من عواقب أن تغضب.

أحلام ابتعدت عن أسلوب النصيحة، وقدمت تهديدا ضاحكا لتامر حسني وبسمة بوسيل، وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: حيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر وأصالحهم وهم أحراااار.

حيرجعوا باذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر واصالحهم وهم احراااار 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكره كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرررررعه وياويلكم اذا غضبت 😡🤬🤬🤬🤬 https://t.co/RUvDrXKRt3 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 16, 2020

​وأسدل الستار أخيرا، أمس الاثنين، على الخلاف القائم بين الفنان المصري، تامر حسني وزوجته المغربية، بسمة بوسيل، بعد إعلانها المفاجئ، الجمعة، الخاص بانفصالهما.

وأعلنت بوسيل عن تصالحها مع زوجها تامر حسني، بعد أن استجابت لرسالته التي يحاول أن يصالحها فيها، وذلك برسالة عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على "إنستغرام"، قالت له فيها: "فعلا اتهورت، بس علشان بحبك".

وحاول تامر حسني، مصالحة زوجته عبر رسالة على "إنستغرام"، والتي أكد فيها أن بينهما حب كبير وأبناء، وأنه باق على استمرار حياته معها، كما أشار إلى أنها تهورت في إعلان انفصالها عنه، لكنه رغم ذلك يحبها.