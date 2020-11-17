المنتخب السعودي لكرة القدم يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وقال المنتخب، في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول أيمن يحيى بفايروس كورونا".

وسيخضع يحيي للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، بحسب المصدر ذاته.

أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفايروس كورونا، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.



ألف سلامة عليك أيمن 🤍💚. pic.twitter.com/f1xSMpaGUN — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 17, 2020

يشار إلى أن يحيي (19 عاماً)، هو جناح نادي النصر السعودي وشارك خلال الموسم الجاري في الدوري في 4 مباريات وسجل هدفا.

ويخوض المنتخب السعودي مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ودية ثانية مع منتخب جامايكا، في إطار استعدادات الأخضر لتصيفات كأس آسيا وكأس العالم 2022.

والسبت الماضي فاز الأخضر على منتخب جامايكا 3-0، في المباراة التي شارك فيها اللاعب أيمن يحيي أساسيا.