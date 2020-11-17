"فنانة انهارت وآخر قبلها"... رد فعل النجوم حينما رأوا مجسم رجاء الجداوي

أقيم، مساء أمس الاثنين، حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، بمشاركة العديد من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وشهدت السجادة الحمراء مفاجأة أعدتها إدارة المهرجان، حيث نصبت مجسما للفنانة الراحلة رجاء الجداوي تخليدا لذكراها.

وتباينت ردود فعل النجوم حينما شاهدوا مجسم النجمة الكبير الراحلة، ومنها الفنان محمد رمضان حينما شاهد مجسم رجاء الجداوي ذهب إليه وقبّلها، وهو نفس ما فعله الفنان الشاب خالد أنور، أما الفنانة صابرين فذهبت لالتقاط الصور مع الراحلة، وشاركها اللحظة الفنان شريف منير والذي قبل يد الجداوي، في حين أن الفنانة رحاب الجمل دخلت في نوبة بكاء بمجرد رؤية المجسم.

ومن بين الحضور كانت أميرة حسن مختار، ابنة رجاء الجداوي، والتي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع مفاجأة الحفل مجسم والدتها، وهو نفس ما فعله لاعب الأهلي مؤمن زكريا وزوجته، كما ذهبت الفنانة ليلى عز العرب لاحتضان الراحلة، وهو نفس ما فعلته النجمة نيللي كريم، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والإعلامية دعاء عامر.

#عرب_وود | النجوم يرسلون الحب والقبلات للراحلة #رجاء_الجداوي عن طريق مجسّم لها في مهرجان الفضائيات العربية أمس ♥️ pic.twitter.com/7d0yvDj7ab — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) November 17, 2020

وانطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، يوم أمس الاثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتهدى الدورة الحادية عشرة تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.