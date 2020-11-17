بجهاز تحديد المواقع... خطوة ذكية لحماية آخر زرافة بيضاء على الأرض.. فيديو

تمّ تزويد الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم بجهاز تحديد المواقع العالمي "GPS" ضمن الجهود الرامية لحماية هذا الحيوان النادر من الصيادين في كينيا.

وقالت منظمة "إسحاقيني هيرولا" للحفاظ على البيئة في بيان، نقلته وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، إن الزرافة البيضاء باتت الآن بمفردها بعد مقتل أنثى وعجلها على يد صيادين في مارس/آذار.

This is our white Kenyan giraffe very well fitted with a GPS tracking device. We don't want to loose such a beautiful species.#Magicalkenya Eastleigh mt kenya #Hot96Drive pic.twitter.com/ALHlKHeTVz — Veronica Anyango (@VeroAnyango) November 17, 2020

وسيعمل جهاز تحديد المواقع العالمي، المرفق بأحد قرون الزرافة، بإجراء اختبار اتصال كل ساعة لتنبيه حراس الحياة البرية إلى موقعها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وتتسبب سمة وراثية نادرة تسمى "اللوسيزم" في اللون الأبيض للزرافة، التي تواجه خطر الصيد الجائر في السافانا القاحلة بالقرب من الحدود الصومالية.

وقتل صيادون غير شرعيين في كينيا الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم وعجلها، حيث عثر على جيفتي الزرافتين البيضاوين، اللتين لم يتم الإبلاغ عن مشاهدة مثلهما في أي بلد آخر في العالم "هيكلين عظميين بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين" في محمية في غاريسا شمال شرقي كينيا.