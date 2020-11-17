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    رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ

    تركي آل الشيخ يوزع 90 % من أمواله وأحلام تعلق: لو طلبت حساباتي البنكية أرسلتها لك

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عرض حساباتها البنكية على رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بعدما كشف الأخير أنه وزع 90% من أمواله خلال رحلة مرضه الأخيرة.

    ووجهت أحلام رسالة إلى تركي آل الشيخ، على "تويتر" قالت فيها: "والله لو طلبت حساباتي أرسلتها لك صاحب فضل أقسم بالله وربي ما يحوجك لأي حد والنعم بوناصر".

    وسافر تركي آل الشيخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليبدأ المرحلة الثانية لعلاجه طبقا لتعليمات الأطباء في نيويورك بعد أن خضع لرحلة علاجه الأولى هناك نهاية يوليو/ تموز الماضي، لكنه فاجأ جمهوره خلال الأشهر الماضية بقرب عودته من نيويورك، وقال: "الحمد الله بشوف الرياض قريب إن شاء الله وأشوفكم واحشيني، أيام وأعود بإذن الله".

    وكتب آل الشيخ، على "تويتر" تغريدة مثيرة للجدل تسببت في رد أحلام عليه وعرض تقديم حساباتها البنكية له.

    وقال: "أنا كنت شخص بسيط وأحلامي بسيطة ويمكن بري بجدي وجدتي إللي كنت عايش معهم حتى ماتو الله يرحمهم ودعواتهم لي فتحت لي آفاق"، مضيفا: "جيت عند شخصية استثنائية اسمها سيدي ومولاي محمد بن سلمان اللي تعلمت منه الكثير واللي فتح فكري لأشياء كثير وعلمني وزرع فيني حب العمل والطموح والكرم وحب مساعدة الناس ونصرت المظلوم".

    وتابع، وفقا لنص التدوينة: "هاذي كلها فيني في الأساس لكن هو عززها.. أنا صرت معالي وعمري ٣٢ سنة ولم أكن من الأسره الحاكمة أو أحد دعمني غير ربي وثقة سيدي محمد بن سلمان ولد الملك العظيم مولاي الملك سلمان".

    وقال تركي آل الشيخ: "أنا سويت شي وأتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي. أنا قبل عمليتي الأخيرة قسمت ورثي وأكثر من٩٠ في المئة من فلوسي ومابقى عندي إلا شي بسيط... وقصدي أمن أهلي بعدي ولايحتاجون أحد أو تصير مشاكل بينهم واللي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق يعني أهلي يقدرون".

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    الكلمات الدلالية:
    هيئة الترفيه السعودية, أحلام, تركي آل الشيخ
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