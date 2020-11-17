تركي آل الشيخ يوزع 90 % من أمواله وأحلام تعلق: لو طلبت حساباتي البنكية أرسلتها لك

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عرض حساباتها البنكية على رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بعدما كشف الأخير أنه وزع 90% من أمواله خلال رحلة مرضه الأخيرة.

ووجهت أحلام رسالة إلى تركي آل الشيخ، على "تويتر" قالت فيها: "والله لو طلبت حساباتي أرسلتها لك صاحب فضل أقسم بالله وربي ما يحوجك لأي حد والنعم بوناصر".

والله لو طلبت حساباتي ارسلتها لك صاحب فضل اقسم بالله وربي ما يحوجك لاي حد والنعم بوناصر 🙏🏻 https://t.co/UKF6Dz7Udf — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 16, 2020

وسافر تركي آل الشيخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليبدأ المرحلة الثانية لعلاجه طبقا لتعليمات الأطباء في نيويورك بعد أن خضع لرحلة علاجه الأولى هناك نهاية يوليو/ تموز الماضي، لكنه فاجأ جمهوره خلال الأشهر الماضية بقرب عودته من نيويورك، وقال: "الحمد الله بشوف الرياض قريب إن شاء الله وأشوفكم واحشيني، أيام وأعود بإذن الله".

وكتب آل الشيخ، على "تويتر" تغريدة مثيرة للجدل تسببت في رد أحلام عليه وعرض تقديم حساباتها البنكية له.

٦- بتال انا سويت شي واتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي ... انا قبل عمليتي الاخيره ... قسمت ورثي واكثر من٩٠٪ من فلوسي ومابقى عندي لي الاشي بسيط ... وقصدي اامن اهلي بعدي ولايحتاجون احد او تصير مشاكل بينهم ... والي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق ... يعني اهلي يقدرون ... — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وقال: "أنا كنت شخص بسيط وأحلامي بسيطة ويمكن بري بجدي وجدتي إللي كنت عايش معهم حتى ماتو الله يرحمهم ودعواتهم لي فتحت لي آفاق"، مضيفا: "جيت عند شخصية استثنائية اسمها سيدي ومولاي محمد بن سلمان اللي تعلمت منه الكثير واللي فتح فكري لأشياء كثير وعلمني وزرع فيني حب العمل والطموح والكرم وحب مساعدة الناس ونصرت المظلوم".

👏🏻👏🏻👏🏻🌹 https://t.co/X0lhaihxCb — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 17, 2020

وتابع، وفقا لنص التدوينة: "هاذي كلها فيني في الأساس لكن هو عززها.. أنا صرت معالي وعمري ٣٢ سنة ولم أكن من الأسره الحاكمة أو أحد دعمني غير ربي وثقة سيدي محمد بن سلمان ولد الملك العظيم مولاي الملك سلمان".

🇸🇦👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 سمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد مدرسه عظيمه ربي يحميه ويحميك معاليك 🙏🏻 https://t.co/HjyjP2Y9Wa — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 17, 2020

وقال تركي آل الشيخ: "أنا سويت شي وأتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي. أنا قبل عمليتي الأخيرة قسمت ورثي وأكثر من٩٠ في المئة من فلوسي ومابقى عندي إلا شي بسيط... وقصدي أمن أهلي بعدي ولايحتاجون أحد أو تصير مشاكل بينهم واللي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق يعني أهلي يقدرون".