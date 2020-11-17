علماء الآثار يعثرون على قناع أثري عمره 6000 عام

اكتشف علماء الآثار قناعًا من عصور ما قبل التاريخ يجمع بين سمات الإنسان والحيوان في بلغاريا، أثناء التنقيب في موقع مستوطنة قديمة، وهو مشابه بشكل مدهش لصورة ابتكرها الخيال العلمي.

وفقًا لعلم الآثار في بلغاريا، يعود تاريخ قناع الطين الذي يصور وجه بعض المخلوقات الأسطورية من دون فم إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، بحسب ما ذكر موقع "archaeologyinbulgaria".

Mouthless Prehistoric ‘Alien’ Mask Mixing Human, Animal Features Found in Salt Pit Settlement Mound in Bulgaria’s Provadiya https://t.co/Ao2v7JRYqE — Archaeology Bulgaria (@ArchaeologyinBG) November 16, 2020

​تم العثور عليها من قبل فريق أثري بقيادة البروفيسور فاسيلي نيكولوف في حفرة ملح بالقرب من محمية بروفاديا في شمال شرقي بلغاريا.

وسائل الإعلام المحلية التي تحدثت عن هذا الاكتشاف المذهل، قارنت هذه القطعة الأثرية بـ "كائن فضائي يرتدي بدلة فضائية".

في الواقع، يبدو هذا القناع الغريب الذي يعود إلى ما قبل التاريخ، والذي يجمع بين ميزات البشر والحيوانات، وكأنه كائن فضائي من فيلم خيال علمي.