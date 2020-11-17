نادر النادر يودع طليقته سعاد جابر بالدموع… فيديو

ويظهر النادر في مقطع فيديو وهو نائم على سرير مستشفى ويبكي مؤكدا انفصاله عن زوجته، بحسب موقع "الفن" المصري.

وقال نادر في رسالته التي وجهها لطليقته إن "والدته تشيد بها وبأخلاقها، بينما أشاد هو بها وأثنى على حسن سلوكها طوال علاقتهما". وتابع: "الطلاق لم يحدث بسبب أي مشاكل ولكن لظروف خارجة عن الإرادة ولم يرد أن يوضحها بينما ردد هو والدته عبارة: كل شيء قسمة ونصيب".

ودعا نادر النادر لطليقته بالتوفيق في حياتها المقبلة بينما تظهر الدموع في عينيه.

ويعد نادر النادر وسعاد جابر من أشهر الثنائيات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث تصدر خبر انفصالهما محركات البحث في المملكة.