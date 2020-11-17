موقف إنساني داخل حافلة... فيديو

يشهد العالم تسارعا في كل شيء حتى في أنماط الحياة التي ربما تكون سببا في شعور البعض أن روح التعاون وعطف الناس على بعضهم البعض قد تبخرت.

لكن بعض المواقف الطارئة يمكنها أن تغير هذه الصورة وتؤكد أن الإنسانية وروح التعاون لا تزال كامنة في قلوب البشر الأسوياء.

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيدي بعنوان "لحظة دافئة: السائق والركاب يبذلون قصارى جهودهم لمساعدة طفل أغمي عليه في الحافلة".

ويقول الفيديو إن الطفل تعرض للإغماء فجأة في حافلة ولم يستطع التنفس، بينما حاولت موظفة في منشأة طبية أن تنقذه على الفور.

وبفضل تعاونهم تحسنت حالة الطفل خلال دقائق، بينما ظل جميع ركاب الحافلة على متنها خلال تعاونهم لإنقاذ هذا الطفل، قبل أن تتوجه إلى المستشفى لاستكمال الإسعافات اللازمة.

لحظة دافئة: السائق والركاب يبذلوا قصارى جهودهم للمساعدة طفل أغمي عليه في الحافلة#الصين pic.twitter.com/ViuaLzIruB — CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 17, 2020

ولفتت الشبكة إلى أن سبب ما تعرض له الطفل هو تناوله الطعام بصورة خاطئة وسقوط فتات الطعام داخل القصبة الهوائية بصورة أدت إلى إعاقة التنفس وتعرضه للإغماء.