مصر… جريمة بشعة في محافظة الجيزة والجاني "مهتز نفسيا"

شهدت إحدى مناطق محافظة الجيزة المصرية جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أم تم التمثيل بجثتها إضافة إلى إقدام الجاني على قتل شقيقته ومحاولة استهداف زوجها.

© Sputnik . KHALED DESOUKI مصر... الأمطار تكشف تفاصيل جريمة قتل بشعة بعد 4 سنوات من حدوثها "صدى البلد" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن "منطقة حدائق الأهرام شهدت جريمة قتل بشعة".

وأضاف: "أقدم شاب على قتل والدته وشقيقته وشرع في قتل زوجها".

ولفت الموقع إلى أن اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا بمقتل سيدتين وإصابة رجل داخل شقة بشارع الجيش بحدائق الأهرام".

وتابع: "انتقلت قوة أمنية على الفور، وتبين أن الجاني مهتز نفسيا وأنه مزق جسد والدته وشقيقته بطعنات سكين، وعندما حاول زوج شقيقته إنقاذهما سدد له طعنة أيضا".

وأوضح الموقع: "تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم عقب السيطرة عليه وما زالت القوات في مسرح الحادث لإجراء التحريات والمعاينة التصويرية".