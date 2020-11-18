قطيع من الإبل يتسبب بمشاكل قانونية لصاحبه

تسبب قطيع من الجمال بمشاكل قانونية لصاحبه، بعدما قام بمهاجمة السكان المحليين وتحطيم الأسوار المعدنية وحاويات النفايات.

وقد دفع ذلك الأمر سكان حي إيكريانينسكي في منطقة أستراخان الروسية، الى رفع دعوى قضائية ضد مالك هذه الإبل، والتي تسببت بالفوضى في قرى أورانجيري وفيدوروفكا ونينوفكا.

وبحسب نائب رئيس المنطقة ألكسندر ستيبانوف، فقد تم قبول مطالب الأهالي القانونية وهي في انتظار النظر فيها. والذين يطالبون صاحب الحيوانات بتحمل المسؤولية عنها.

يذكر بأن صاحب الجمال قرر التخلي عن تربيتها، ليقوم ببساطة بإطلاق سراحها، لتقوم بالتجول والعبث في الممتلكات العامة، بحسب ما نقل موقع astrakhan.