شهيرة تحسم الجدل وتتحدث لأول مرة عن عدم حضور نجلاء فتحي عزاء محمود ياسين

قالت الفنانة المصرية، شهيرة، إنها استغربت من شائعة أنها رفضت حضور نجلاء فتحي عزاء محمود ياسين، لأنه هناك صلة قرابة بينهما.

وأضافت شهيرة، خلال لقاءها في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، أن "نجلاء لم تحضر العزاء لظروف خاصة لكنها اتصلت بي تعزيني، وأنا مستغربه من الناس اللي بتجري وراء التريند على حساب الناس"، مشيرة إلى أن عزاء محمود ياسين كان ملحمة حب لمحمود ياسين.

وقالت، إن "الفنان محمود ياسين ظل يتذكر زملاء الوسط الفني حتى نهاية حياته"، لافتة إلى أنه حضر جنازة نور الشريف، وعلم بوفاة محمود عبد العزيز وأصيب بحزن شديد.

وأضافت شهيرة، "أنا خبيت عليه وفاة فاروق الفيشاوي.. كان هيبقى زعلان كتير عليه.. خوفت عليه لما يلاقي زمايله كلهم ماتوا.. وفاروق كان حبيبه وهيزعل عليه جدا.. خوفت على معنوياته من إني أفضل أقوله كل شوية حد مات، معنوياته كانت هتبوظ".

وتابعت أنه كان يتذكر باستمرار النجمات سعاد حسني وفاتن حمامة ونجلاء فتحي باستمرار، مستكملة: "في مرة شاف رجاء الجداوي على الشاشة، وسألته مين دي؟ قالي رجاء الجداوي، قومت فرحت وكلمتها وقولتلها، فضلت تبكي".

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.