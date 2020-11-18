شهيرة تكشف لأول مرة دور أحمد زكي في ارتباطها بالراحل محمود ياسين... فيديو

كشفت الفنانة المصرية شهيرة، أرملة الفنان الراحل محمود ياسين، عن المرض الذي أصيب به في أواخر أيامه.

وقالت شهيرة، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، إن "الطبيب رفض تشخيص حالة محمود ياسين بأنها زهايمر أو بوادر زهايمر، وقال لنا إنه حتى لو أصيب محمود ياسين بالزهايمر لن يكون شرسا وقال لنا إنه "مصاب بتصلب الشرايين".

وأضافت: "طوال الوقت كان محمود ياسين بيتعرف علينا ولم ينسى أيامنا ولا مرة وكنت أقول لعمرو نجلي أنا مستنية اللحظة اللي مش هيعرفني فيها ووقتها هموت"، مردفة: "غاية ما في الأمر أنه كان يسألني عن موعد تصوير عمل معين ثم يعود في اليوم التالي وينسى أنه سألني".

وتابعت: "ذاكرته كانت تنشط في كل مرة أشاهد معه فيلما قديما وأسأله عن اسم الممثل وكان يجيب بشكل صحيح"، كاشفة عن سبب زواجها من الفنان الراحل محمود ياسين.

وقالت الفنانة شهيرة، إن أحمد زكي كان سبب زواجها من محمود ياسين، مضيفة "أحمد زكي كان صديقي وزميلي في معهد التمثيل، وحكيتله في بداية علاقتي بمحمود، قالي: يعني هو ناوي يتجوز؟ قولتله: المشكلة فيّا أنا عشان مش عايزة أتجوز، قالي: يبقى متخرجوش مع بعض، واتخانقت أنا وأحمد، وفجأة لقيته راح لمحمود قاله: شهيرة دي أختي وناوي تتجوزها ولا لأ، قاله أيوه طبعا".

وتابعت: "محمود ياسين كان راجل ومش بيلف ويدور وكلمته واحدة"، لافتة إلى أن محمود ياسين كان أول قصة حب في حياته، موضحة أنه من بدأ بالاعتراف لها بحبه وأنها كانت تغار عليه من أي إنسانة وليس فنانة بعينها.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.