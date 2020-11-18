شهيرة تعلن السبب الحقيقي لرفض محمود ياسين العمل في مسلسل لعادل إمام... فيديو

كشفت الفنانة المصرية شهيرة، عن سبب رفض زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، المشاركة في مسلسل للفنان عادل إمام في أواخر أيامه وأنه لم يكن بسبب مرضه.

وقالت الفنانة شهيرة في لقاء تليفزيوني، إن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين عندما رفض المشاركة في مسلسل للفنان عادل إمام لم يكن بسبب مرضه.

أضافت أن "ابنهما عمرو كان معه وأخبره أن هذا العمل سيكون مرهقا بالنسبة له".

وأوضحت أن "هو وعادل وصلوا لمرحلة عمرية لازم تكون معاهم حته حته ومشهد مشهد، محمود شعر أنه مش هيقدر يكمل العمل".

وأشارت إلى أن "المخرج رامي إمام كان يتمنى أن يشارك محمود ياسين في المسلسل حتى يكون في رصيده أنه أخرج له".

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.