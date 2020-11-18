في لقاء نادر... أحمد زكي يوضح الفرق بين السينما المصرية والعالمية... فيديو

قال الفنان المصري الراحل أحمد زكي، في تصريحات قديمة له، إن السينما المصرية تصل للعالمية عندما تقوم بعرض قضايانا المحلية بكل صدق.

وأضاف زكي ردا على إحدى المشاهدات خلال لقاء تليفزيوني قديم في برنامج "حق الجماهير" الذي قدمته الإعلامية الراحلة فريال صالح، أن "هذا الصدق يحتاج لتقنية".

وأوضح "السينما المصرية تملك قوة ضاربة من فنانين ومخرجين وكتاب وممثلين ومبدعين، لا طاقة لأي دولة في العالم بها، إنما في الخارج لديهم تقنية وإمكانات مادية".

وتابع قائلا "عندنا مبدعين، بس مفيش فلوس كفاية، ومفيش إنتاج أو تقنية كفاية، لكن عندنا قوة من المبدعين شكلت وجدان العالم العربي، خلال 100 عام".

وتحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل أحمد زكي، أحد أعظم النجوم موهبة فى تاريخ السينما العربية، الذي عُرف بموهبته الكبيرة وقدرته على انتحال الشخصيات ببراعة، ولقبه زملاؤه الفنانون، بإمبراطور الفن فى مصر والوطن العربي.

وقدم زكي العديد من الأدوار التى ما زالت عالقة فى أذهان الجمهور بشكل جيد، منها المحامي، والبواب، وتاجر المخدرات، وأدوارا كثيرة عبرت عن أغلب شخصيات المجتمع.