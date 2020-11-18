أحمد زكي... غوغل يحتفل بذكرى ميلاد أسطورة السينما المصرية

ووضع غوغل صورة للفنان المصري ضمن شعاره عند الدخول على صفحة البحث الرئيسية في مصر، وعند الضغط على الصورة تتحول مباشرة إلى سيرة ذاتية لأحمد زكي الذي يعد واحدا من أهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية.

وولد أحمد زكي، في 18 نوفمبر عام 1949، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في دلتا مصر، وقدم الكثير من الأدوار في مشواره الفني.

ويمكن رصد أكثر من 60 فيلمًا شارك فيها أحمد ذكي، غالبتها كانت من بطولته، بالإضافة إلى مشاركته في أعمال مسرحية، ومسلسلات تلفزيونية أشهرها فيلم دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل "الأيام".

ويعد أحمد زكي، ثالث أكثر الممثلين تواجدا في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له.