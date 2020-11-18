أنباء عن شجار بين عمرو دياب ودينا الشربيني يهدد علاقتهما... والأخيرة تعاقبه

كشف مصدر مقرب من النجم المصري عمرو دیاب، وحبیبته الفنانة دینا الشربیني، عن وقوع شجار بینھما، أدى إلى علو صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة.

وأكد المصدر، في تصریح خاص مع موقع "فوشیا"، أن "عمرو دیاب، كان یتحدث مع دینا الشربیني في أمور خاصة بینھما، ولكن الحضور تفاجأوا بعلو صوته علیھا، ودخل في حالة من العصبیة، والتي واجھتھا دینا بصمت، ولم تمر لحظات حتى غادرا المكان".

ونوه المصدر، إلى أن "دینا الشربیني لا تتحدث مع عمرو دیاب حتى الآن، بل وعاقبته بعدم حضور حفل زفاف خاص كان قد اتفق الھضبة على إحیائه، وأن دینا كانت ستحضر معه لكنھا امتنعت عن ذلك".

وقبل هذه الأنباء، كان الثنائي يتصدران حديث وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم، فعلى الرغم من عدم إعلانهما عن علاقتهما بشكل رسمي، إلا أن كل منهما يتحدث عن الآخر بشكل واضح وصريح، فتتحدث دينا الشربيني عن عمرو دياب في البرامج التليفزيونية وتتحدث عن علاقتهما معاً.

وكان آخر ظهور فني للفنانة دينا الشربيني آثار جدلاً، هو ظهورها مع الفنان عمرو دياب في أغنيته أماكن السهر، والتي ظهرت فيها كبطلة للكليب بلقطات خطفت الأنظار، حيث ظهرت فيه في بعض اللقطات بمايوه (لباس البحر) وعليه غطاء بحر كاشف عرضها لانتقادات.