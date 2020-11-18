محمد رمضان يرد مجددا على تصريحات منسوبة لعزت العلايلي يصفه فيها بأنه "مريض شهرة"

رد الفنان المصري محمد رمضان، أمس الثلاثاء، مجددا على هجوم الفنان عزت العلايلي عليه، بعدما وصفه بأنه مريض شهرة.

وقال محمد رمضان، في تصريحات تلفزيونية: "عزت العلايلي يقول ما يريد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن".

وكان الفنان الكبير عزت العلايلي قد هاجم محمد رمضان، على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36، مؤكداً أنه لا يوجد في الفن ما يسمى نمبر وان، وأن محمد رمضان ما هو إلا مريض بالشهرة رغم أنه يتمتع بموهبة كبيرة.

وكان رمضان رد، يوم الخميس الماضي، على عزت العلايلي، عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على موقع "إنستغرام"، إذ شارك صورة من تصريح عزت العلايلي، مصحوبا بمقطع من أغنيته "السلطان"، وكتب: "أستاذ عزت العلايلي".

فيما فاجأ عزت العلايلي معجبيه، الأربعاء الماضي، بنفيه ما نُسب إليه من تصريحات بشأن هجومه على محمد رمضان، ووصفه له بأنه "مريض شهرة"، وأكد العلايلي (86 عاما) أنه "ليس ممثلا صغيرا كي يدلي بمثل هذه التصريحات، وأضاف: "هذا الكلام يقوله الناس الصغيرة وليس أنا".