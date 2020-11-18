النيابة المصرية تصدر قرارا بشأن جريمة حدائق الأهرام

أصدرت النيابة المصرية قرارا جديدا بشأن المتهم بقتل والدته وشقيقته والشروع في قتل زوج شقيقته في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة حدائق الأهرام" وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

CC0 / pixabay مصر… جريمة بشعة في محافظة الجيزة والجاني "مهتز نفسيا" "الشروق" المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن النيابة أمرت بعرض المتهم على لجنة مشكلة من الطب النفسي، لتوقيع الكشف عليه، وبيان مدى مسؤوليته عن تصرفاته من عدمها.

وأصدرت النيابة أمرا بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهم التي أودت بحياتهم، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى قول عدد من جيران المتهم، إنه يعاني من مرض نفسي، وأنهم سمعوا أصوات استغاثة وصراخ، واكتشفوا وقوع الجريمة فأبلغوا قسم شرطة الهرم.

وقال موقع "صدى البلد" أمس الثلاثاء، إن إحدى مناطق محافظة الجيزة المصرية شهدت جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أم تم التمثيل بجثتها إضافة إلى إقدام الجاني على قتل شقيقته ومحاولة استهداف زوجها.

ولفت الموقع إلى أن اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا بمقتل سيدتين وإصابة رجل داخل شقة بشارع الجيش بحدائق الأهرام".

وتابع: "انتقلت قوة أمنية على الفور، وتبين أن الجاني مهتز نفسيا وأنه مزق جسد والدته وشقيقته بطعنات سكين، وعندما حاول زوج شقيقته إنقاذهما سدد له طعنة أيضا".