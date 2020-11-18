كنز من السماء...نيزك يسقط على شاب إندونيسي ويحوله إلى مليونير...فيديو

بين ليلة وضحاها، أصبح إندونيسي يعمل في صناعة التوابيت غنيا، بعدما سقط على بيته نيزك يزيد وزنه على 2 كغ، ويقدر ثمنه بنحو 1.8 مليون دولار.

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن وسائل إعلام أندونيسية، اليوم الأربعاء، أن جوشوا هوتاغالنج البالغ من العمر33 عاما، كان يصنع تابوتا خارج منزله في بلدة كولانج شمالي أندونيسيا عندما سقط الحجر واخترق سقف المنزل ليستقر داخل الغرفة.

وقال جوشوا: "عندما لمست الحجر كان لا يزال ساخنا وأدركت أنه سقط من الفضاء؛ لأنه من المستحيل أن يكون أي شخص قد رماه على منزلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن عمر الحجر، الذي يزن 2.1 كغم ويقدّر بحوالي 4.5 مليار سنة، لافتة إلى أنه من النوع النادر جدا، وتبلغ قيمته نحو 1.8 مليون دولار.

وشكر الرب الذي رزقه بهذه الهدية، قرر جوشوا، وهو أب لثلاثة أطفال بناء كنيسة في قريته.

وقال: "أنجبت ثلاثة أولاد وتمنيت دائما أن يكون لي طفلة وأعتقد أن سقوط الحجر هو علامة على الحظ الجيد بأني سأنجب طفلة".