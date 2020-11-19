المغربية مريم حسين تثير غضب الجمهور بمقطع فيديو

تسببت الفنانة المغربية مريم حسين في غضب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أغنية الأماكن لمحمد عبده.

وتعرضت مريم حسين لموجة من التعليقات الساخرة من المتابعين بعد نشر فيديو تظهر فيه وهي تؤدي أغنية الأماكن بصعوبة، لكن الفيديو لم يلق إعجاب الجمهور، ووجهت إليها تعليقات ساخرة بسبب صوتها السيء وعدم قدرتها على الغناء السليم، كما جاء في التعليقات.

وطالبت بعض التعليقات مريم حسين بالتوقف عن الغناء فورا بينما دعاها آخرون لإدراك أنها لا تملك المقومات اللازمة للغناء.

يذكر أن مجموعة من الصور نشرتها مريم حسين مؤخرا تسببت بإزعاج متابعيها الذين قالوا إن تلك الصور غيرت من إطلالتها الهادئة.