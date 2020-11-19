تدريب احترافي لجنود في الجيش الصيني... فيديو

يتدرب العسكريون على أداء المهام المكلفين بها في الأوقات المحددة بالكفاءة المطلوبة ويستغرق ذلك وقتا طويلا في وقت السلم حتى يكونوا جاهزين في أوقات الحروب والكوارث.

وتظهر نتائج تلك التدريبات في أوقات الحروب أو حتى عندما يتم استدعاؤهم لإنقاذ الناس في الأزمات والكوارث الطبيعية.

ولا تقتصر تدريبات العسكريين على الاحترافية في استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة وإنما يمتد الأمر إلى الاحتراف في استخدام العديد من الآلات التي يمكن استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ.

وتعد قيادة الحفارات واحدة من المهارات التي يتدرب الجنود على إتقانها باحترافية حتى يكونوا مؤهلين لأداء أدق المهام مثل عمليات إنقاذ البشر من تحت الأنقاض.

ونشرت شبكة "تلفزيون" الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد تدريب مجموعة من الجنود الصينيين على استخدام حفارة في عملية متناهية الدقة.

وكتبت: "هل يمكنك تخيل حمل قلم بذراع فولاذية تزن عدة أطنان"، مضيفة: "لا يمكن أن تقوم الحفارة بالإغاثة في حالات الكوارث وتعبيد الجسور وإنقاذ الأرواح، إلا إذا كان قائدها يمتلك الدقة المطلوبة".

هل يمكنك تخيل حمل قلم بذراع فولاذية تزن عدة أطنان؟ ليس تمكن الحفارة أن تقوم بالإغاثة في حالات الكوارث وتعبيد الجسور وإنقاذ الأرواح فقط... مع مثل هذه المجموعة من الجنود الصينيين، يتمتع عمالقة الصلب هؤلاء بنفس الروحانية التي يتمتع بها الناس. امدح الجنود على مهاراتهم الرائعة! pic.twitter.com/gd8GYKgskG — CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 17, 2020

وتابعت: "مع مثل هذه المجموعة من الجنود الصينيين، يتمتع عمالقة الصلب هؤلاء بنفس الروحانية التي يتمتع بها الناس".