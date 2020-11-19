بعد 40 يوما في المستشفى… وفاة الفنان المصري فايق العزب

أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكى، وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، مشيرا إلى أنه سيتم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر.

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، مشيرة إلى أن فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته مما تسبب في وقف حركة يده ورجله، لكنه أصيب عقب العملية بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر.

وفاة الفنان المصري فايق العزب بعد صراع مع المرضhttps://t.co/q1fjs9u9mZ pic.twitter.com/Lwv60CDaij — alsiasi (@alsiasi) November 19, 2020

وبعد ذلك أجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهر أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

يذكر أن الفنان الراحل كان يقيم في المستشفى منذ نحو 40 يوما وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.