"تويتر" تطلق خاصية اختفاء التغريدات بعد مرور 24 ساعة

أعلنت شركة "تويتر" أنها ستطلق على مستوى العالم خاصية اختفاء التغريدات بعد مرور 24 ساعة من نشرها والتي يطلق عليها اسم "Fleets".

واختبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تيويتر" هذه الخاصية في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.

وقالت الشركة إن هذه التغريدات ستكون متاحة لجميع المستخدمين على أنظمة التشغيل (iOS) و (Android) خلال الأيام المقبلة.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020

وقال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون في منشور بالمدونة: "البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لحشد إعادة النشر والإعجاب".

وأضافا: "لأنها تختفي بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية".

وستكون تغريدات اليوم الواحد، التي تتضمن النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم وكذلك في صفحته الشخصية.