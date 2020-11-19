يعادل تدخين 50 سيجارة... طبق من اللحوم الحمراء المدخنة

أعلن اختصاصي الأورام، الطبيب إيفان كاراسيف، أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء ومنتجاتها يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، مشيرا إلى أن العامل الرئيسي هو طريقة التحضير.

وقال الطبيب لموقع "روسبالتا" الروسي: "اللحوم نفسها ليست السبب الرئيسي في تطور مرض السرطان، ولكن في تلك المواد التي تستخدم لحفظ وتغذية الماشية".

وأضاف أن "لهذه المواد تأثير تراكمي مما يؤثر سلبًا على الصحة"، مشيرا إلى وجود العديد من الدراسات تثبت خطرها في تطور سرطان القولون والمستقيم.

ووفقا له، فإن طريقة تحضير اللحوم تعد العامل الرئيسي في جعلها صحية أم لا، حيث أن قلي أو تدخين اللحوم يعادل سمية 50 سيجارة، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لطهي اللحوم هي بالتبخير.

واختتم قائلا: "هناك دراسة تظهر أن تناول 80 غراما من اللحوم يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 15%. أما 20 غراما في اليوم، فإن المخاطر تكون أقل بكثير"، مضيفا أن تناول من 300 إلى 500 غرام من اللحوم الحمراء أسبوعيا، يكون آمنا على الصحة.