شهيرة تجري حوارا مع جثة محمود ياسين... هذه تفاصيله

كشفت الفنانة المصرية، شهيرة، عن الحوار الذي أجرته مع جثمان زوجها الراحل، الفنان محمود ياسين، داخل سيارة نقل الموتى، أثناء الذهاب لدفنه في المقابر.

وأشارت في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أمس الأربعاء، قائلة: "إنه فور وصول الجثمان إلى المقابر بكيت وصرخت".

وأضافت: "في لحظاته الأخيرة كنت أتحدث معه ولقنته الشهادة وقلت له: "لا تخف يا محمود، ستسألك الملائكة 3 أسئلة هي: من ربنا وما دينك وما النبي الذي بعث فيك، لا تخف يا محمود أنت جاهز، أنت كثيرا ما قمت بمدح النبي محمد".

وأكدت شهيرة في تصريحاتها المتلفزة أنها تحدثت مع جثة زوجها محمود ياسين في سيارة دفن الموتي كما لو أنه مازال على قيد الحياة.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية في مدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.