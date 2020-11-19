من هو الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة في عام 2020؟

ووقع اختيار قراء المجلة على الممثل الأمريكي، مايكل بي جوردان، كأكثر رجل جذاب في عام 2020.

وأكد مايكل بي جوردان بعد فوزه باللقب لمجلة "بيبول": "إنه شعور رائع أن تكون جزء من هذا النادي".

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وسبق جوردان العديد من مشاهير هوليوود بالفوز بلقب "أكثر رجل جذاب حي" منذ عام 1985، مثل باتريك سوايزي ودينزل واشنطن ودواين جونسون.

وبدأ مايكل بي جوردان (33 عاما) مسيرته الفنية مبكرا بالعمل كطفل عارض للأزياء، ثم أبهر النقاد بدوره الصغير والمهم في دراما الجريمة "The Wire" على شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، بعدها انضم إلى طاقم المسلسل التلفزيوني "كل أطفالي" في عام 2003.

View this post on Instagram A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

وكانت انطلاقة مايكل بي جوردان الحقيقية في هوليوود خلال السنوات الأخيرة، بالمشاركة في بطولة الفيلم الناجح "بلاك بانثر" المستوحى عن قصص "مارفل "الهزلية"، وكذلك من بطولته لأفلام "كريد" أمام الممثل، سيلفستر ستالون، والتي تعتبر امتدادا للأفلام الشهيرة "روكي".

Ok, I love Black Panther.



But Michael B. Jordan looks like he’s covered in Lego studs pic.twitter.com/YWFnCuTB18 — 🍕𝙏𝙞𝙥𝙨! 🍕(sick) (@CheeseyThot45) November 12, 2020

وجسد جوردان في أحداث فيلم "بلاك بانثر" دور عدو البطل، الممثل الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان، الذي أكد في تصريحات تلفزيونية عام 2019 أنه كان له تأثيرا سلبيا على حالته النفسية، ما جعله يذهب لتلقي العلاج عند طبيب نفسي.