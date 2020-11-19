منع زوجة الفنان فايق عزب من حضور جنازته... ولا فنانين شيعوه... فيديو

شهدت جنازة الفنان المصري فايق عزب، في مسقط رأسه محافظة الإسماعيلية، اليوم غياب زوجته.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد صرحت زوجة الممثل الراحل أنها لم تحضر الجنازة بناء على نصيحة الأطباء لها، الذين أخبروها بالبقاء قي منزلها، خاصة وأن زوجها توفي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت زوجة فايق عزب قد كشفت في تصريحات تلفزيونية أنها مُنعت من زيارته في المستشفى بأمر الأطباء، وأنها كانت تطمئن على حالته من خلال المرافق الذي تم تخصيصه له.

وحضر جنازة فايق عزب حشد كبير من أهله وأصدقائه ومحبيه من أبناء محافظة الإسماعيلية، بينما غاب الفنانون عن الحضور.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية أشرف زكى، وفاة الفنان فايق عزب، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته مما تسبب في وقف حركة يده ورجله، لكنه أصيب عقب العملية بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر.

وبعد ذلك أجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهر أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

يذكر أن الفنان الراحل كان يقيم في المستشفى منذ نحو 40 يوما وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

وشارك الراحل فايق عزب في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، منها أفلام "حنفي الأبهة" مع الفنان عادل إمام، و"وش إجرام" مع الفنان محمد هنيدي، و"كود 36" من بطولة الفنان مصطفى شعبان، و"واحد من الناس" مع الفنان كريم عبد العزيز، ومسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان.