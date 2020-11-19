"نجوم المائدة"... مجلة تكشف عن أفضل 7 أطعمة صحية في العالم

كشفت مجلة أمريكية متخصصة بالصحة عن أفضل 7 أطعمة في العالم، من شأنها أن تقلل مخاطر الإصابة بالأمراض وتقي من بعضها.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الأطعمة تقوي جهاز المناعة وتعززه وتدعم الحالة المزاجية للأشخاص، بالإضافة إلى أنها تزيد من سرعة فقدان الوزن، ما يجعل البعض يطلق عليها "نجوم المائدة".

زيت الزيتون

اعتبرت مجلة "eatthis" الأمريكية أن هذه الأطعمة عبارة عن أطعمة "خارقة" تغني عن المكملات الغذائية، وعن حبوب إنقاص الوزن، وهي أطعمة طازجة وصحية ومثالية جدا، وهذه الأطعمة هي:

أكدت المجلة أن تناول زيت الزيتون "الجديد" بشكل منتظم يساعد على خفض معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ويخفف من السمنة بالإضافة إلى خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتشير الأبحاث إلى أن حمض الأوليك في زيت الزيتون يمكن أن يقلل من دهون البطن، وأن الفينولات الموجودة في زيت الزيتون الجديد يمكنها بشكل فعال "إيقاف" الجينات المرتبطة بالالتهابات التي تظهر في متلازمة التمثيل الغذائي.

العدس

اعتبرت المجلة أن العدس هو "نجم من نجوم" المائدة في المدارس الغذائية القديمة، ويؤكد خبراء الصحة قدرة العدس على تقليل الالتهاب وخفض الكوليسترول وتعزيز التمثيل الغذائي للدهون وتثبيط الشهية.

الجوز... والذكاء

تربط الكثير من الأنظمة الصحية حول العالم بين الجوز والذكاء، وهو السر الذي استخدمه الرومان لتقوية أجسامهم وذكائهم.

وتشير دراسة علمية جديدة إلى أن حفنة من الجوز تحتوي على ما يقرب من ضعف عدد مضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض، ويعتبر الجوز واحدا من أفضل المصادر الغذائية لأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، أثبت علميا أن الجوز مفيد للقلب بشكل خاص.

وجدت دراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن تناول الجوز مرة واحدة أو أكثر في الأسبوع كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 19٪ وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 23٪.

يعتبر الشوفان من المأكولات الشعبية في أمريكا من الكبار حتى الصغار، حتى الخيول تحبه، ويؤكد الخبراء أن الشوفان غني بنوع من الألياف القابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان والمركب المضاد للالتهابات أفينانثراميد - اللذين يساعدان معًا في منع المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

الجرجير الأخضر

توج الجرجير مؤخرًا من بين "نجوم الأطعمة" فائقة الجودة وقوة التغذية، ونشر مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا تقريرا صنف من خلاله 47 فاكهة وخضروات التي تحتوي على كمية من 17 عنصرًا غذائيًا لمكافحة الأمراض وضع الجرجير في المرتبة الأولى.

ويحتوي الجرجير على كميات هائلة من بيتا كاروتين وفيتامين ك لكل 100 جرام، وهما مركبان يحافظان على نضارة البشرة وشبابها ويعد طعام الجمال أيضًا حيث يعتبر غنيا بمادة (فينيل إيثيل أيزوثيوسيانات).

وتشير نتائج تجربة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن جرعة يومية من 85 جرامًا من الجرجير الخام (أي حوالي كوبين) يمكن أن تقلل من تلف الحمض النووي المرتبط بالسرطان بنسبة 17 بالمائة.

تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب، هذه الكلمات صحيحة فقط مع القشور، تشير الأبحاث إلى تواجد مادة البوليفينول في قشور التفاح، وهي مركبات غير قابلة للهضم قادرة على فعل "كل شيء" من تعزيز نمو البكتيريا الصديقة في الأمعاء التي تساعد على إنقاص الوزن إلى تقليل الكوليسترول.

وأظهرت إحدى الدراسات أن 75 غرامًا من التفاح (ما يعادل تفاحتين متوسطتي الحجم) خفضت مستويات الكوليسترول "الضار" بنسبة 23 بالمائة مقارنة بحصة مكافئة من البرقوق المشهور بغناه بالألياف.

الطماطم

يؤكد الخبراء أن الطماطم غنية بشكل خاص بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي، على عكس معظم العناصر الغذائية في المنتجات الطازجة، تزداد فوائدها بعد الطهي.

وتشير العشرات من الدراسات إلى وجود علاقة بين تناول الطماطم الغنية بالليكوبين بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الجلد وبعض أنواع السرطان.

وأظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت مؤخرًا أن الرجال الذين يتناولون أكثر من 10 حصص من الطماطم أسبوعيًا لديهم خطر أقل بنسبة 18٪ للإصابة بسرطان البروستاتا.

وأظهرت دراسة ثانية أن اتباع نظام غذائي غني بالطماطم قد يساعد في حماية النساء بعد سن اليأس من سرطان الثدي عن طريق زيادة مستويات الأديبونكتين وهو هرمون يشارك في تنظيم مستويات السكر والدهون في الدم.