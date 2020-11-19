تسجيل
20:47 GMT19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أطعمة مجمدة

    "نجوم المائدة"... مجلة تكشف عن أفضل 7 أطعمة صحية في العالم

    © Depositphotos / BravissimoS
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/15/1046320546_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_7978a34f5ef0f6afc185c8f0820e8e64.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202011191047250384-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-7-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    كشفت مجلة أمريكية متخصصة بالصحة عن أفضل 7 أطعمة في العالم، من شأنها أن تقلل مخاطر الإصابة بالأمراض وتقي من بعضها.

    وأشارت المجلة إلى أن هذه الأطعمة تقوي جهاز المناعة وتعززه وتدعم الحالة المزاجية للأشخاص، بالإضافة إلى أنها تزيد من سرعة فقدان الوزن، ما يجعل البعض يطلق عليها "نجوم المائدة".

    محطة الفضاء الدولية في الفضاء المفتوح
    © Photo / Facebook/NASA Astronaut Christina Hammock Koch
    اكتشف بعد مغادرته... أجهزة الإنذار الأخير باقتراب الكواكب من الأرض تصدر تحذيرا... فيديو
    اعتبرت مجلة "eatthis" الأمريكية أن هذه الأطعمة عبارة عن أطعمة "خارقة" تغني عن المكملات الغذائية، وعن حبوب إنقاص الوزن، وهي أطعمة طازجة وصحية ومثالية جدا، وهذه الأطعمة هي:

    زيت الزيتون

    أكدت المجلة أن تناول زيت الزيتون "الجديد" بشكل منتظم يساعد على خفض معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ويخفف من السمنة بالإضافة إلى خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

    وتشير الأبحاث إلى أن حمض الأوليك في زيت الزيتون يمكن أن يقلل من دهون البطن، وأن الفينولات الموجودة في زيت الزيتون الجديد يمكنها بشكل فعال "إيقاف" الجينات المرتبطة بالالتهابات التي تظهر في متلازمة التمثيل الغذائي.

    العدس

    اعتبرت المجلة أن العدس هو "نجم من نجوم" المائدة في المدارس الغذائية القديمة، ويؤكد خبراء الصحة قدرة العدس على تقليل الالتهاب وخفض الكوليسترول وتعزيز التمثيل الغذائي للدهون وتثبيط الشهية.  

    الجوز... والذكاء

    تربط الكثير من الأنظمة الصحية حول العالم بين الجوز والذكاء، وهو السر الذي استخدمه الرومان لتقوية أجسامهم وذكائهم.

    وتشير دراسة علمية جديدة إلى أن حفنة من الجوز تحتوي على ما يقرب من ضعف عدد مضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض، ويعتبر الجوز واحدا من أفضل المصادر الغذائية لأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، أثبت علميا أن الجوز مفيد للقلب بشكل خاص.

    وجدت دراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن تناول الجوز مرة واحدة أو أكثر في الأسبوع كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 19٪ وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 23٪.

    طائرة مساعدات روسية تحمل معدات طبية للولايات المتحدة تهبط في نيويورك
    © Sputnik . Press Service of the Permanent Representative of the Russian Federation to the UN
    وصول طائرة روسية تحمل لقاح "سبوتنيك V" إلى أول دولة أوروبية... فيديو
    دقيق الشوفان

    يعتبر الشوفان من المأكولات الشعبية في أمريكا من الكبار حتى الصغار، حتى الخيول تحبه، ويؤكد الخبراء أن الشوفان غني بنوع من الألياف القابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان والمركب المضاد للالتهابات أفينانثراميد - اللذين يساعدان معًا في منع المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

    الجرجير الأخضر

    توج الجرجير مؤخرًا من بين "نجوم الأطعمة" فائقة الجودة وقوة التغذية، ونشر مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا تقريرا صنف من خلاله 47 فاكهة وخضروات التي تحتوي على كمية من 17 عنصرًا غذائيًا لمكافحة الأمراض وضع الجرجير في المرتبة الأولى.

    ويحتوي الجرجير على كميات هائلة من بيتا كاروتين وفيتامين ك لكل 100 جرام، وهما مركبان يحافظان على نضارة البشرة وشبابها ويعد طعام الجمال أيضًا حيث يعتبر غنيا بمادة (فينيل إيثيل أيزوثيوسيانات).

    وتشير نتائج تجربة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن جرعة يومية من 85 جرامًا من الجرجير الخام (أي حوالي كوبين) يمكن أن تقلل من تلف الحمض النووي المرتبط بالسرطان بنسبة 17 بالمائة.

    بارجة إيرانية ساهاند
    © Fotobank.ru/Getty Images
    الحرس الثوري يطلق "مدينة عائمة" بترسانة من الأسلحة إلى المياه البعيدة... صور وفيديو
    التفاح غير المقشر

    تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب، هذه الكلمات صحيحة فقط مع القشور، تشير الأبحاث إلى تواجد مادة البوليفينول في قشور التفاح، وهي مركبات غير قابلة للهضم قادرة على فعل "كل شيء" من تعزيز نمو البكتيريا الصديقة في الأمعاء التي تساعد على إنقاص الوزن إلى تقليل الكوليسترول.

    وأظهرت إحدى الدراسات أن 75 غرامًا من التفاح (ما يعادل تفاحتين متوسطتي الحجم) خفضت مستويات الكوليسترول "الضار" بنسبة 23 بالمائة مقارنة بحصة مكافئة من البرقوق المشهور بغناه بالألياف.

    الطماطم

    يؤكد الخبراء أن الطماطم غنية بشكل خاص بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي، على عكس معظم العناصر الغذائية في المنتجات الطازجة، تزداد فوائدها بعد الطهي.

    وتشير العشرات من الدراسات إلى وجود علاقة بين تناول الطماطم الغنية بالليكوبين بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الجلد وبعض أنواع السرطان.

    وأظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت مؤخرًا أن الرجال الذين يتناولون أكثر من 10 حصص من الطماطم أسبوعيًا لديهم خطر أقل بنسبة 18٪ للإصابة بسرطان البروستاتا.

    وأظهرت دراسة ثانية أن اتباع نظام غذائي غني بالطماطم قد يساعد في حماية النساء بعد سن اليأس من سرطان الثدي عن طريق زيادة مستويات الأديبونكتين وهو هرمون يشارك في تنظيم مستويات السكر والدهون في الدم.

    انظر أيضا:

    اكتشف بعد مغادرته... أجهزة الإنذار الأخير باقتراب الكواكب من الأرض تصدر تحذيرا... فيديو
    وصول طائرة روسية تحمل لقاح "سبوتنيك V" إلى أول دولة أوروبية... فيديو
    الحرس الثوري يطلق "مدينة عائمة" بترسانة من الأسلحة إلى المياه البعيدة... صور وفيديو
    بعد تدشين سلاح خطير... الحرس الثوري: لن نتقيد بمنطقة جغرافية وهذه نقطة المواجهة
    الكلمات الدلالية:
    غذاء, أطعمة, صحة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قوات الصواريخ والمدفعية الروسية تحتفل بعيدها
    أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لوقف صفقة إف-35 للإمارات
    هل ينجح مجلس الشيوخ الأمريكي في وقف صفقة "إف-35" للإمارات؟
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك