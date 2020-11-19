تحول من أحد القطبين في مصر إلى الآخر... منتج فني شهير يكشف انتماء عادل إمام الكروي

كشف المنتج الفني المصري، جمال العدل، اليوم الخميس، عن مفاجأة بشأن انتماء الفنان عادل إمام الكروي.

وقال العدل في تصريحات لفضائية نادي الزمالك، إن عادل إمام، كان في البداية من مشجعي نادي الزمالك، ولكنه تحول إلى أحد مشجعي النادي الأهلي إرضاء لنجله الأكبر المخرج رامي إمام، الذي هو من كبار محبي "النادي الأحمر".

وتابع جمال العدل: "هذا ما أعلمه وأتذكره عن ميول عادل إمام الكروية، لكنه لم يفصح عنها بشكل رسمي للجماهير".

وواصل: "لا يعنيني كثيرا اعتراف عادل إمام بأنه كان زملكاوي، وتشجيع نادي الزمالك ليس عيبا على الإطلاق، ولكنه فخر وشرف لكل من ينتمي للقلعة البيضاء".

وأردف جمال العدل: "عادل إمام ليس أهم قيمة من الأديب العالمي نجيب محفوظ أو العالم المصري أحمد زويل أو طبيب القلب مجدي يعقوب، الذين أعلنوا جميعا وبفخر انتمائهم لنادي الزمالك".

وشارك عادل إمام في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وآخر أعمال عادل إمام السينمائية كان فيلم "زهايمر" الذي عُرِض عام 2010، والذي شاركه فيه سعيد صالح، لطفي لبيب، أحمد راتب، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.