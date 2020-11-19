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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدفهم في الزمالك، مباراة كأس السوبر المصري، 20 سبتمبر/أيلول 2019

    الإصابات وكورونا تعصف بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    حالة من الترقب والقلق أصابت جماهير النادي الأهلي المصري بشأن جاهزية الفريق ولاعيبه للمواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ 27 من نوفمبر الجاري بسبب حالات الإصابة والعدوى بفيروس كورونا التي عصفت بالقلعة الحمراء مؤخرا.

    كهربا

    وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم الخميس عن إصابة نجمه محمود عبد المنعم "كهربا" بفيروس كورونا.

    هدف فوز منتخب مصر على المغرب
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    الأهلي المصري يعلن إصابة "كهربا" بفيروس كورونا
    وعن مشاركة كهربا في مران يوم الأربعاء، قال مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ، إن "لاعبي الأهلي خضعوا لفحوصات على مدار اليومين الماضيين، وكهربا كان من بين الذين خضعوا للفحوصات يوم أمس".

    وأضاف "النتيجة ظهرت اليوم وأخبرنا كهربا فورا بضرورة عزل نفسه في منزله، واللاعب قام باتخاذ إجراءات العزل وسيبقى كذلك حتى يوم السبت". بحسب موقع "في الجول".

    وتابع "كل نتائج بقية الفريق جاءت سلبية باستثناء كهربا".

    علي لطفي

    يخضع علي لطفي حارس مرمى الأهلي لفحص طبي في مران فريقه غدا الجمعة لتحديد موقفه من المشاركة المواجهات القادمة.

    وقالت مصادر بالنادي إن "علي كان يتدرب بشكل طبيعي أمس الأربعاء ولم يستطع إكمال التدريبات".

    لاعب الزمالك المصري فرجاني ساسي في مواجهة لاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي، 22 أغسطس/ آب 2020
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    تقارير: اتجاه داخل كاف لتأجيل نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك أو نقله من مصر
    وأوضحت أن "اللاعب خضع لبرنامج علاجي وحصل على حقنة بسبب إصابته بجزع في الركبة".

    أفشة

    تعرض محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي لإصابة في الوجه خلال مران الفريق اليوم الخميس.

    وقام الجهاز الطبي في الأهلي بعمل غرزتين في وجه أفشة، وذلك بعد إصابته خلال المران، بحسب تقارير محلية.

    غيابات

    ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد كبير من لاعبيه في النهائي الأفريقي يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك، لأسباب مختلفة سواء للإصابة أو الرحيل عن النادي لانتهاء عقودهم أو بيعهم أو إعارتهم لأندية أخرى. 

    محمد صلاح
    © REUTERS / MARTIN RICKETT
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    ويغيب عن الأهلي 8 لاعبين تم قيدهم فى القائمة الأفريقية وهم: محمود متولي للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة، بجانب الرباعي رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادى، حيث انتقل الثلاثى رمضان وفتحى وإكرامى لنادى بيراميدز، فيما رحل عاشور للاتحاد السكندرى، كما رحل عن المغربى وليد أزارو عن الأهلي وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة.

    وتضم قائمة الأهلي الأفريقية حالياً 22 لاعباً هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، محمود كهربا، مروان محسن، جونيور أجايي وأليو بادجي.

    نهائي القرن

    وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

    فيما تأهل الأهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    نهائي دوري أبطال أفريقيا, أخبار الرياضة, فيروس كورونا, إصابات, الزمالك, الأهلي
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