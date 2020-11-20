محاكمة شيرين عبد الوهاب بتهمتي الذم والتشهير في لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، أنه تتم محاكمة الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ أمام محكمة المطبوعات في لبنان في قضية رفعتها ضدها مديرة تحرير مجلة "نادين" ​فدوى الرفاعي​ بتهمة السب والذم والتشهير.

وبحسب موقع جريدة "النهار" اللبنانية، رفعت الرفاعي في عام 2012 القضية ضد شيرين عبد الوهاب ورفضت على مدى كل هذه السنوات التنازل عن حقها رغم محاولات أصدقاء مشتركين بينهما من الوسط الفني حل الموضوع بطريقة ودية.

وأشارت الجريدة إلى أن "محكمة المطبوعات ستبدأ النظر في شكوى الرفاعي ضد عبد الوهاب بجرم السب والذم، بعد تسلمها من قاضي التحقيق في بيروت ملف الشكوى عبر النيابة العامة".

وأوضحت أن "القاضي أصدر قراره غيابياً في حق الفنانة المصرية لعدم استجوابها بعد تعذر تبليغها موعد الجلسة وفقاً للأصول القانونية المتعلقة بتبليغ المدعى عليه، كما تعذر الحصول على كامل هويتها ما أخر بت الشكوى، من دون أن يتخذ أي إجراء بحقها كون الجرم المدعى به ضدها منذ عام 2012، يقع تحت طائلة قانون المطبوعات الذي لا يستدعي اتخاذ أي إجراء قضائي في حق عبدالوهاب، وغالباً ما تقضي أحكام محكمة المطبوعات في المحاكمة الوجاهية بالغرامة المالية فقط".

وأضافت أن محكمة المطبوعات لا تنظر في الدعاوى العالقة أمامها حالياً بسبب إقفال المحاكم في لبنان في إطار تدابير الدولة لمواجهة جائحة "كورونا".

يذكر أن تفاصيل هذه القضية تعود لعام 2012، عندما شعرت الفنانة المصرية بالغضب من سؤال وجهته الرفاعي حول حقيقة طلاقها وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد للكشف عن الموسم الأول لبرنامج "ذا فويس".

فردت على الرفاعي قائلة: "أنت سلبية معي"، لتعود شيرين عبد الوهاب وتفتح النار على الرفاعي خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي نيشان "أنت والعسل" في يوليو/تموز من العام 2012، ووصفت الرفاعي بـ"صحافية خفيفة وسؤالها كان أبيخ سؤال وأنا معرفش هي ست ولا راجل، عايزة أقول لها إنت قليلة الأدب".

فقررت الرفاعي حينها أن تتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد الفنانة المصرية.