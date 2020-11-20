فيل صغير يختبئ وراء عمود بعد سرقة قصب السكر

التقى مواطنون من مقاطعة شيانغ ماي شمالي تايلاند بفيل جائع في أحد الحقول.

وكان الفيل قرر أن يأكل قصب السكر في مزرعة مجاورة، في الوقت الذي اقترب عدة أشخاص من المنطقة وقبضوا عليه في الجرم المشهود.

واختبأ الفيل الصغير وراء عمود ظنا منه أن لا أحد يمكنه أن يراه. وأضاء السكان المحليون على الفيل لتصويره.

وظل الفيل الصغير واقفا ثابتًا ولم يتحرك طوال هذا الوقت، على أمل ألا يلاحظ الناس أي شيء.

في النهاية غادر الشهود، ما سمح للفيل الصغير، على الأرجح، العودة إلى وليمته.

Delicious lunch break 😊

Sugarcane is one of favourite food of elephants. In captivity sugarcane is an integral part of the diet plan. To provide energy. pic.twitter.com/IsjJDQCx2k — Susanta Nanda (@susantananda3) February 13, 2020

من الملاحظ أن قصب السكر يعد من وجبات الفيلة المفضلة.